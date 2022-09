Schiphol laat baggagepersoneel zich letterlijk kapotwerken

Op luchthaven Schiphol, een commerciële onderneming die voor 92 procent in handen van de overheid is, is baggagepersoneel jarenlang gedwongen te zwaar werk uit te voeren. Fysiek overbelaste werknemers kampen daarom nu met lichamelijke problemen. Dat onthult Nieuwsuur in samenwerking met de NOS. De arbeidsinspectie heeft al in 2009 geëist dat er einde aan de praktijken gemaakt zou worden en de voorschriften voortaan nageleefd zouden worden. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan voert de arbeidsinspectie al twaalf jaar geen controles meer uit op deze overtredingen. Volgens bedrijfsartsen die kennis hebben van de misstanden kunnen de praktijken er toe leiden dat 50 procent van de medewerkers een beroepsziekte krijgt.