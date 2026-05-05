Schiphol en KLM winnen steevast in de media, slachtoffers worden weggezet als klagers

'Terwijl het aantal vluchten toeneemt, wordt er juist minder geklaagd over vliegtuiglawaai rondom Schiphol', kopte Het Parool op 17 april. Dit naar aanleiding van een rapport van BAS, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. In het artikel lezen we zelfs over ‘veelklagers’. Dat klinkt wel erg negatief.

Geluidsoverlast van de luchtvaart kun je melden bij BAS. Je kunt daarbij een reden aangeven, dat je bent wakkergevlogen bijvoorbeeld. Maar eens gedaan ben je dus een ‘klager’. Meer dan vijfhonderd meldingen per jaar? Dan ben je goed voor het verdoemwoord ‘veelklager’.

Uit onderzoek van het RIVM bleek dat 200.000 mensen ’s nachts ernstige geluidshinder van vliegtuigen ondervinden. Daarvan ‘klaagt’ dus maar een fractie. Stel, iedere nacht vliegen twee vliegtuigen je wakker, meld je ze dan allebei en word je ‘veelklager’? Of minder, zodat BAS verbaasd kan juichen over het afgenomen aantal ‘klachten’? De meldingen hadden geen enkel effect, want het aantal vluchten nam juist toe. De conclusie is dat overlast melden zinloos is. Ziedaar de verklaring voor het afgenomen aantal meldingen.

In het artikel in Het Parool mag KLM mooie sier maken met dat lager aantal meldingen. Fascinerend, want bij iedere maatregel die de luchtvaart ook maar een beetje kon raken, protesteerde KLM. Hogere luchthaventarieven? Dat zou mensen massaal de grens over jagen. (Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat dat niet klopt.) Een nachtsluiting? Vijftien omliggende gemeenten zagen daar wel wat in - maar KLM zei dat dat “negen miljoen Nederlanders” zou raken. Zo zou Nederland zelfs een ‘vijandige’ omgeving worden. Dit zijn citaten uit interviews met Marjan Rintel, CEO van KLM, en Benjamin Smith, CEO van Air France-KLM.

KLM kwam met een andere oplossing: ‘stillere’ vliegtuigen. Tot wel 50% minder geluid! Maar dat komt neer op hooguit 5 decibel. Dat hoor je niet. En volgens een geluidsexpert van Airbus is er soms zelfs méér geluid.

Handhaven op geluidsoverlast is niet eens toegestaan. Sinds 2015 geldt het ‘anticiperend handhaven’: in afwachting van nieuwe regels vertrouwen we de luchtvaart. En ondanks herhaalde pleidooien wil de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans, dat niet veranderen.

Het nieuws van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is dus onterecht negatief over de honderdduizenden mensen die overlast ervaren, en ten onrechte komt een luchtvaartbedrijf als glorieuze held uit de bus. Laat de betrokken instanties meldingen over overlast serieus nemen en negatieve frames als ‘veelklager’ vermijden. Het enige dat omwonenden willen is een goede nachtrust, en niet de hele dag herrie in de lucht.

