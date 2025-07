Schiphol brengt grondrecht in gevaar, Extinction Rebellion naar de rechter

Demonstreren is een mensenrecht (in Nederland vastgelegd in artikel 9 van de Grondwet) maar Schiphol heeft daar niet zoveel mee. De luchthaven heeft 37 activisten van Extinction Rebellion (XR) een jarenlang toegangsverbod opgelegd. De klimaatactiegroep stapt nu naar de rechter om deze maatregel te laten opheffen.

“Een gebiedsverbod is een zware sanctie die normaal gesproken wordt opgelegd door de burgemeester, rechter of officier van justitie. Daarvoor bestaan zeer strenge voorwaarden”, aldus advocaat Otto Volgenant. “Schiphol wil XR-demonstranten blijkbaar bang maken om in de toekomst op Schiphol te demonstreren. Zo’n afschrikwekkende maatregel tegen vreedzame demonstranten is onacceptabel. Schiphol speelt voor eigen rechter.”