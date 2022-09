Schiphol betaalt weer minder, meteen ellenlange rijen

Het is maandag weer een bende op Schiphol. Er staan ellenlange rijen, reizigers klagen over vluchten die veel te laat vertrekken omdat nog niet alle passagiers aan boord zijn en de luchthaven vraagt vliegtuigmaatschappijen om vluchten te annuleren. Ook vorige week waren de rijen alweer ouderwets lang.

Volgens vakbond FNV heeft de luchthaven de problemen over zichzelf afgeroepen. De zomertoeslag (5,25 euro bruto per uur) die Schiphol eerder betaalde om het personeelstekort tegen te gaan, is weer verdwenen. Tegenover Luchtvaartnieuws.nl zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg dat veel werknemers om die reden al hadden aangekondigd te vertrekken. “Veel personeel is speciaal gekomen voor die toeslag. Daarmee heeft de zomertoeslag geholpen om de problemen in de zomer het hoofd te bieden, maar niet geholpen om de problemen op Schiphol duurzaam te laten verdwijnen.”