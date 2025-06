Scherpe kritiek van VN na nieuwe Israëlische moordpartijen bij noodhulppunten in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

De Verenigde Naties hebben scherpe kritiek geuit op Israëls moorddadige in Gaza, waar maandag opnieuw tientallen Palestijnse burgers werden gedood bij aanvallen nabij voedseldistributiepunten. Dit terwijl het oog van de wereld momenteel gericht is op de oorlog die Israël met Iran is gestart. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk sprak van een "verschrikkelijk en onverantwoord lijden" dat Israël toebrengt aan de Palestijnse bevolking.

Medische bronnen meldden aan Al Jazeera dat maandag sinds de vroege ochtend minstens twintig Palestijnen zijn vermoord bij verschillende aanvallen. Vijftien hulpzoekenden werden gedood bij distributiepunten in Rafah, drie in het noorden van Gaza en twee bij een aanval op Gaza-Stad. De distributiepunten in Rafah worden beheerd door de Gaza Humanitarian Foundation, een omstreden organisatie die wordt gerund door de Verenigde Staten en Israël zelf.

In zijn jaarrapport aan de Mensenrechtenraad in Genève waarschuwde Türk dat Israël voedsel als wapen inzet en levensreddende hulp blokkeert, beide gelden als oorlogsmisdaden. Hij riep op tot onmiddellijke en onpartijdige onderzoeken naar de dodelijke aanvallen op wanhopige burgers die voedsel probeerden te krijgen.

De genocide in Gaza duurt inmiddels meer dan 19 maanden en heeft volgens gezondheidsautoriteiten minstens 55.362 mensen het leven gekost, waaronder duizenden kinderen. Het werkelijke dodental ligt volgens analisten vele malen hoger, aangezien veel slachtoffers nog onder het puin begraven liggen. De Gaza Humanitarian Foundation begon eind mei met het uitdelen van hulpgoederen nadat Israël een bijna drie maanden durende totale blokkade van voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen gedeeltelijk ophief. Deze blokkade had geleid tot ernstige zorgen over hongersnood.