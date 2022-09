Scheringa zet nieuw bedrijf op in financiële sector Nieuws • 08-09-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

Dubieuze topman gaat zich toeleggen op een nieuw product waar weinig toezicht op is

Dirk Scheringa, voormalig topman van de failliete DSB Bank heeft een nieuw bedrijf opgericht in de financiële sector. DSF (Dirk Scheringa Factoring) gaat zich bezighouden met ‘factoring’. Dat is het afhandelen van debiteurenportefeuilles van midden- en kleinbedrijven. Scheringa zal met DSF bedragen van MKB-klanten voorschieten. De bedrijven nemen genoegen met een lager bedrag. Het verschil is de winst voor DSF.

Volgens RTL-nieuws is het product waarop Scheringa zich gaat toeleggen betrekkelijk nieuw en is er weinig toezicht op. De Nederlandsche Bank bemoeit zich er in ieder geval niet mee. DSF hoeft ook geen goedkeuring van DNB te krijgen voor zijn werkzaamheden.

Scheringa zag een gat in de markt met DSF. Door de crisis kampen veel mkb-ondernemingen met tekorten omdat klanten te lang wachten met betalen. De bedrijven komen daardoor in geldnood. Bij de banken kunnen ze niet terecht, want die zitten ook in een crisis, maar wel bij een ‘vermogende particulier’. Bij factoring zijn de normen doorgaans ruimer dan bij bancaire afdelingen. DSF komt aan zijn geld door vermogende particulieren die geld steken in het bedrijf.

Oud-DSB-getrouwen gaan het factoringbedrijf samen met Scheringa vormgeven. Met DSF hoopt Scheringa binnen een jaar weer een middelgrote speler te zijn in de financiële wereld en sluit zelfs niet uit dat het net zo groot wordt als de DSB Bank.

De DSB Bank waar Scheringa directeur van was ging in 2009 failliet nadat Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed spaarders had opgeroepen hun geld van de bank te halen. De bank zou onder leiding van Scheringa dubieuze verkooptechnieken gebruiken en ook schortte het aan de bedrijfsvoering.

