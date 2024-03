Schengen-gebied uitgebreid met Roemenië en Bulgarije maar alleen voor vlieg- en bootreizigers

De Schengen-zone, het grootste vrij reizen gebied ter wereld, is sinds vandaag uitgebreid met de EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië. De opening van de grenzen is echter op last van Oostenrijk en Nederland beperkt. Die landen zeggen de komst van migranten te vrezen. Alleen reizigers die gebruik maken van vliegtuigen en schepen worden voortaan niet meer lastig gevallen met paspoortcontroles. Voor reizigers die via auto en trein arriveren, blijven de tijdrovende procedures bestaan.