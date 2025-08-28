Scheldende VVD'er Van der Burg laat zien: mannen te emotioneel voor de politiek Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1244 keer bekeken • bewaren

VVD-Kamerlid Eric van der Burg heeft tijdens het Gaza-debat in de Tweede Kamer afgelopen vrijdag zowel PvdD-leider Esther Ouwehand als de NSC-fractie uitgescholden. Na het vertrek van NSC uit het kabinet riep de VVD'er "teringlijers" naar NSC-medewerkers. Tijdens het Gaza-debat noemde hij Ouwehand een "kutwijf" tijdens een woordenwisseling. De uitlatingen werden vastgelegd op video.

Sophie Heesen, een 26-jarige PvdA-raadslid uit Gouda, confronteerde Van der Burg per mail met zijn gedrag. Zij uitte haar zorgen over de veiligheid van vrouwen in de politiek en stelde dat dergelijke uitlatingen het vertrouwen in democratische processen ondermijnen. Van der Burg reageerde daarop dat hij die woorden niet had mogen gebruiken.

De VVD'er, die op plaats vijf staat voor de komende verkiezingen en Buitenlandse Zaken in zijn portefeuille heeft, benadrukte dat zijn emotionele toestand geen excuus is. Volgens Van der Burg was hij uit zijn doen omdat hij werd beschuldigd van het vergoelijken van genocide, omdat hij en de VVD alles op alles lijken te zetten om geen vinger uit te steken naar het genocidale Israëlische terreurregime, maar stelde dat dit zijn gedrag niet rechtvaardigt.

Inmiddels heeft Van der Burg gezegd te weten dat hij "gewoon een sukkel" was en heeft beloofd het gedrag te bespreken met de betrokkenen.