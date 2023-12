Schatkist is leeg, rente op staatschuld stijgt en bezuinigingen liggen op de loer: prettige feestdagen!

De Nederlandsche Bank (DNB) kwam deze week met weinig positief nieuws naar buiten. De economie stagneert en op de staatschuld moet een hogere rente betaald worden. Tegelijkertijd kwam in een financieel debat in de Tweede Kamer de VVD met een signaal dat bezuinigingen zeker niet uitgesloten kunnen worden voor de komende jaren.

Dit in tegenspraak met geluiden die de PVV-woordvoerder in dat debat liet horen. De PVV heeft het over méér uitgaven zonder daarvoor een goede dekking te kunnen geven. Voor de meerderheid van de kiezers die niet op de PVV hebben gestemd, blijft het dus voorlopig gissen wat er de komende jaren op financieel economisch gebied zal veranderen.

De kans is groot dat in zijn algemeenheid in financieel-economisch opzicht 2023 nog niet zo’n slecht jaar is geweest. De vooruitzichten voor 2024 en latere jaren ogen wat minder gunstig.