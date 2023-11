Schapenboer 'steelt' schaap in nood van dierenredders en speelt nu de held

Tal van media, zoals de NOS , brengen op zondagochtend het verhaal van een eenzaam schaap dat na twee jaar is gered op een Schots eiland. Maar klopt dat verhaal wel? De dierenbeschermers van Animal Rising vertellen op de video hierboven een heel ander verhaal. Zij zetten al eerder een reddingsoperatie op voor het schaap, dat ze Sheepy noemden. Eerst verzochten ze de eigenaar om het schaap dat gevangen zat op een vrijwel onbereikbaar stuk langs de kust van het eiland zelf in veiligheid te brengen. Toen dat tot niks leidde kwamen ze zelf in actie.

Op beelden is te zien hoe ze het schaap weten te bereiken. Het dier lijdt onder een enorme vacht en is zeer schuw, vermoedelijk omdat het lang geen mensen of andere dieren heeft gezien. De dierenbeschermers zijn dagenlang in touw en ontwerpen een plan om het schaap te redden en over te brengen naar een speciaal dierenopvangcentrum waar het in alle rust verder kan leven.