Schapen bescherm je met wolfwerende hekken, niet met geitenpaadjes Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Danielle van de Weerd Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gelderland

Door: Danielle van de Weerd en Bart Kuijer

Gelderland moet onmiddellijk stoppen met onrust creëren over de wolf, en zich richten op het beschermen van schapen. Het is in ieders belang om zo snel mogelijk in te zetten op preventie en publieksvoorlichting, zodat we leren samenleven met dit prachtige, schuwe roofdier.

De wet en de wetenschap in twijfel trekken om een strikt beschermde diersoort te kunnen afschieten: ongehoord. En toch is dat exact wat het Gelderse provinciebestuur doet. Het is bijzonder kwalijk dat met deze opstelling de maatschappelijke onrust over de wolf nog verder wordt aangewakkerd. Ondertussen leggen schapen het loodje en raakt de wolf gewend aan het jagen op gehouden dieren.

Een wantrouwende lezer zou kunnen denken dat de provincie juist uit is op meer angst voor de wolf.

Tegenstrijdig

Onder leiding van de BBB wil de provincie Gelderland een einde maken aan de onrust over de wolf. Maar door dit inheemse dier te bestempelen als “probleemdier” dat moet worden afgeschoten, zorgt ze juist zelf voor onrust. Dat is tegenstrijdig. Als de provincie het draagvlak voor de wolf wil vergroten, zal zij moeten inzetten op de bescherming van gehouden dieren met duurzame wolfwerende hekken, en op genuanceerde publieksvoorlichting over conflictarm samenleven met de wolf.

Maar die route wordt niet ingeslagen. En dat terwijl in Gelderland vrijwel geen sprake is van goed beschermde dieren.

Uit het vorige maand uitgebrachte advies van de Wolvencommissie blijkt dat slechts 3,5 procent van de schapenterreinen op de Veluwe adequaat tegen de wolf is beschermd. Tot op heden is bovendien bij géén van de onderzochte wolvenaanvallen in Gelderland een wolfwerend hek aangetroffen. Zolang het Gelderse College zich onvoldoende inspant voor preventie, zal iedere ontheffing voor het afschieten van de wolf stranden bij de rechter.

Kunstgrepen

De bescherming van gehouden dieren is kennelijk geen prioriteit voor de provincie. Liever steekt zij belastinggeld en energie in geitenpaadjes, zoals overbodig en duur onderzoek naar hybride wolven, kunstgrepen bij het tellen van de daadwerkelijke populatie, en een lobby bij Europa: alles om echte maatregelen maar zo lang mogelijk te kunnen uitstellen.

De wolvencommissie stelt echter dat preventie dé sleutel is om maatschappelijke onrust over de wolf te voorkomen. Vandaar haar advies aan de provincie om de komende drie jaar 6 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar te stellen voor het plaatsen en onderhouden van wolfwerende hekken. Maar het Gelderse College denkt toe te kunnen met de helft, omdat “niet iedereen direct met preventie aan de slag gaat”. Dat is de provincie zelf aan te rekenen, aangezien zij nalaat actief het gebruik van wolfwerende rasters te promoten, en in plaats daarvan een kruistocht voert tegen de wolf.

Samenleven

Gelderland moet direct stoppen met het krampachtig zoeken naar onrechtmatige, dieronvriendelijke oplossingen en zich in plaats daarvan concentreren op het beschermen van schapen en het bevorderen van een divers ecosysteem voor álle dieren. Het is belangrijk om snel in te zetten op preventieve maatregelen en voorlichting aan inwoners, zodat we leren om harmonieus samen te leven met dit mooie, fascinerende roofdier.