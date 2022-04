Schandalige praktijken op Schiphol

Deze week legde een staking van 'platform medewerkers', Schiphol plat. Iedereen noemt ze 'koffergooiers'. Een ‘hondenbaan’, noemen ze hun werk zelf: gevaarlijk, ongezond; op hun knieën koffers van tientallen kilo's de laadruimte in of uit werken. In kerosine dampen, onder brullende motoren, onder enorme tijdsdruk.