Schandalig dat VVD, CDA, PVV en BBB onze digitale toekomst negeren Opinie

Antonie Kerstholt

Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie. Kunstmatige intelligentie, cybersecurity, privacy, digitale ongelijkheid, dit zijn existentiële kwesties die onze samenleving raken. En toch noemen VVD, CDA, PVV en BBB in hun partijprogramma’s geen minister van Digitale Zaken. Het is schandalig dat ze genoegen nemen met de situatie zoals die nu is. Een staatsecretaris met een portefeuille Digitale Zaken. Terwijl andere EU-landen vol inzetten op digitale ministers met ministeriele bevoegdheden die strategie, veiligheid en innovatie centraal coördineren.

In landen als Denemarken, Estland, Spanje, Duitsland, Polen en Slovenië is digitalisering een volwaardige ministeriële portefeuille. Daar worden digitale transformatie, cybersecurity, e‑overheid en AI-coördinatie serieus opgepakt. Met een minister die daadwerkelijk bevoegdheden en middelen heeft om beleid door te voeren. Nederland loopt hierdoor achter en laat kansen liggen.

Gelukkig zijn er partijen die wél oog hebben voor de realiteit: GroenLinks-PvdA, D66 en Volt pleiten expliciet voor een minister van Digitale Zaken die versnippering tegengaat, digitale rechten beschermt en Nederland future-proof maakt. Zij begrijpen dat digitalisering het hoofdprobleem van onze samenleving is en dat het niet langer kan wachten.

Het is een kwestie van urgentie, noodzaak en verantwoordelijkheid. Kiezen we voor een toekomst waarin Nederland vooroploopt in digitale innovatie, als kenniseconomie en het bouwen aan een toekomstbestendige samenleving of blijven we achter, kwetsbaar en onvoorbereid, zoals VVD, CDA, PVV en BBB dat via hun partijprogramma’s laten blijken?

Opmerkelijk dat progressieve partijen aan de linkerkant van het politieke midden de betekenis van progressief ook zo duidelijk maken in de keuze hoe je in 2025 om moet gaan met een voor de overheid en samenleving belangrijk onderwerp als Digitale Zaken. Dat kun je alleen serieus behandelen op het niveau van een minister van Digitale Zaken.

Doe je dat niet dan wordt je als overheid en land in de EU niet serieus genomen door de andere lidstaten die wel een minister daarvoor hebben. Noch door het bedrijfsleven dat graag een overheid als volwassen sparringpartner voor alle digitale zaken tegenover zich wil hebben.