Schaf vetorecht binnen EU af

12 mei 2022 - 18:25

@ Kees Corruptie is liegen en bedriegen. En jij ben sympathisant van grote leugenaars. Zoals Poetin die liegt over burgers in Oekraïne die allemaal corrupt en nazi's zijn. En Orban die in Hongarije op corrupte wijze zijn land leidt en daar door de EU op wordt aangesproken. Maar ook jij zelf die op talloze verschillende accounts je corrupte boodschap uitdraagt. Corruptie is een onderwerp wat jij beter niet kan aansnijden. Voordat je het weet gaat het over jouw eigen inbreng in de discussie.