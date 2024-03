Schaf Pasen af, laat ons zelf de vrije dagen bepalen.

Het jaarlijks terugkerende christelijke feest Pasen nadert, de belangrijkste dagen binnen het christendom. Jezus van Nazareth werd gekruisigd en staat op uit zijn dood. Christenen gaan naar de kerk en komen samen voor het geloof, de rest van Nederland eet feestelijk in familiegezelschap. Daarvoor krijgt iedereen officieel twee dagen vrij. Past het vieren van Pasen nog wel bij deze tijd, want horen feestdagen niet geheel los te staan van religie?



Het hedendaagse Nederland heeft in alle lagen van de samenleving te maken met ontkerkelijking en individualisering. Steeds meer keert het volk zich af van het christendom en neemt de werkelijke betekenis van Pasen af. Voor het merendeel van Nederland zijn de paasdagen tegenwoordig kleinschalige familiebijeenkomsten. Soms enkel met het gezin, soms met een groter deel van de familie. De één schildert nog een eitje met de kinderen, de ander gaat de stad in om de commerciële mascotte te vinden: de Paashaas.



Dat Pasen cultureel is veranderd is nog geen reden om niet kritisch te kijken naar het geheel. De oorspronkelijke betekenis is verloederd en het linken van de hele maatschappij aan religieuze feesten hoort niet. Vroeger was dat redelijk, omdat Nederland voor het merendeel christelijk was. Nu is dat toch echt anders. Als er een nieuwe ‘feestdag’ zou worden bedacht die net zo familie-georiënteerd en commercieel is, doet driekwart van Nederland vrolijk mee. Zelfs als dat op Eerste Paasdag zou zijn.