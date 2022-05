Schaf de officiële christelijke feestdagen af, christenen zijn een minderheid

25 mei 2022 - 6:33

In Nederland bestaan helemaal geen officiële feestdagen waarbij de overheid verplicht dat Nederlanders vrij krijgen. Vrije dagen worden afgesproken in een CAO of arbeidsovereenkomst. In Nederland bepaalt de overheid wanneer kinderen vrij hebben van een school (zowel feestdagen als vakanties), uitgezonder commercieel onderwijs. Omdat de kinderen/jongeren vrij zijn, is het wel zo handig dat de ouders dat ook zijn. We zien trouwens al wel een kentering, omdat 5 mei een verplichte vrije dag is voor kinderen, maar in vrijwel geen enkele CAO is terug te vinden. Scholen hebben en nemen trouwens ruimte om vrij te geven op +/- 5 extra dagen per jaar. Laten we even door de kalender lopen van de dagen die de meerderheid wil houden: - Sinterklaas: buiten de zure linkse kerk, vinden de meeste mensen dit gewoon een leuk kinderfeest. Kinderen moeten trouwens gewoon naar school. - Kerst wordt door vrijwel de hele bevolking in Nederland gevierd, meestal als vreet-en drinkfestijn. Heidense oorsprong: feest van de zonnewende. - Nieuwjaarsdag is niet religieus. Die is om de kater uit te slapen. - Koningsdag is niet religieus. Die is om van je oude rotzooi af te komen. - 5 mei is niet religieus. Nationale muziekfestivaldag. De dagen die kritiek krijgen zijn Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Dit zijn allemaal heidense lentefeesten, die we al meer dan 2000 jaar vieren in NW Europa. We hoeven ze alleen maar weer hun oude naam te geven, dan stopt iedereen met zeiken.

