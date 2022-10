Schaf de militaire dienstplicht in Nederland onmiddellijk af Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 179 keer bekeken • bewaren

Ger Pouw Onkruit vergaat niet

Schaf de militaire dienstplicht in Nederland onmiddellijk, definitief en onvoorwaardelijk af! Dat is onze oproep als antimilitaristen aan de Nederlandse politiek als wetgevende macht. Wij roepen alle Nederlanders - en vooral de jonge dienstplichtigen! - en Nederlandse organisaties op ons voorstel te steunen.

Na twee wereldoorlogen met massale dienstplichtigenlegers en talrijke andere oorlogen waarbij dienstplichtigen betrokken waren leek na de val van de Berlijnse Muur in 1989 de militaire dienstplicht wereldwijd op de terugtocht, met onderlinge handel en internationale afspraken kon langdurige vrede worden gezekerd.

De Russische inval in Oekraïne laat oude tijden herleven. In plaats van alles te doen om te de-escaleren wordt het oorlogssentiment opgeklopt: Rusland is terug als de aloude vijand zoals we die kenden tijdens de Koude Oorlog. De agressieoorlog van Rusland is aanleiding voor tal van Europese landen militaire budgetten omhoog te jagen, wapenproducenten beleven gouden tijden. De NAVO gaat het aantal snel inzetbare eenheden drastisch verhogen van 40.000 naar meer dan 300.000 militairen.

Met de oorlog in Oekraïne herleeft ook in Nederland het geloof in geweld als middel om conflicten te beslechten. Het aantal militairen dat paraat beschikbaar en inzetbaar moet zijn, gaat fors omhoog (juni 2022). De werving van nieuwe soldaten zal - volgens de Defensienota - in eerste instantie nog vrijwillig zijn, maar wij vrezen dat het reactiveren van de dienstplicht - voor het eerst na de opschorting in 1997 - niet langer uitgesloten is.

Dienstplicht

Ook de discussie over het opnieuw activeren van de militaire dienstplicht is terug. In een recente peiling (april 2022) onder 10.000 Telegraaflezers is 78% voor de herinvoering van de dienstplicht en 20% tegen. 71% vindt dat jongeren daartoe verplicht moeten kunnen worden, 26% niet.

Op 1 mei 2022 was het 25 jaar geleden dat met de invoering van de Kaderwet Dienstplicht de militaire dienstplicht werd 'opgeschort'. Maar de dienstplicht is in Nederland nooit afgeschaft! Elke jongen en sinds 2020 ook elk meisje van 17 jaar krijgt een ‘dienstplichtbrief’. Daarin staat dat zij tot 45 jaar in het dienstplichtregister zijn opgenomen en eventueel opgeroepen kunnen worden. Defensie misbruikt de dienstplichtbrief door ieder jaar aan 200.000 jongeren van 17 jaar een personeelswervingsfolder te sturen: ‘kom werken bij Defensie!’.

Ook wordt daarin propaganda gemaakt voor een ‘dienjaar’, een ‘vrijwillige dienstplicht’ van een jaar, een betaalde stage om jongeren binnen de krijgsmacht te lokken.

Want het Nederlandse leger heeft nu al bijna 9.000 militaire vacatures. Daar komen er de komende jaren nog 6.500 bij. Defensie komt nu daarom met een massale publiekscampagnes om jongeren te verleiden militair te worden. Defensie faciliteert ook ruimhartig de militaire ROC-opleidingen met de verhullende naam ‘vakmanschap en veiligheid’.

De door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne laat zien dat dienstplichtige jongens aan beide kanten bijna geen keus hebben: Poetin heeft een mobilisatie van dienstplichtige reservisten afgekondigd. De regering Zelensky bepaalde meteen dat alle mannen van 18 tot 60 jaar beschikbaar moeten zijn voor oorlogsdoeleinden. Wie weigert loopt grote risico’s.

Wij wijzen elke vorm van dienstplicht af. Elk leger is uiteindelijk immers bedoeld om - al dan niet in geval van ‘nood’ - met militair geweld ten strijde te trekken in oorlogssituaties. Militair geweld is daarmee voor ons per definitie misdadig omdat het tot massaal dodelijk geweld leidt. Daarom mag niemand gedwongen worden daaraan mee te doen. Dat de wetgever in het verleden de mogelijkheid bood om op grond van gewetensbezwaren een vervangende dienst op te leggen doet daar niets aan af. Voor de dienstplicht - waarbij ingezetenen van een land gedwongen worden om soldaat te worden - bestaat noch een juridische noch een morele rechtvaardiging. Laat dit niet ongemerkt gebeuren!

Wij vinden dat niemand dienstplichtig soldaat gemaakt mag worden om een oorlog ingestuurd te worden. Conflicten tussen landen moeten met andere middelen - bemiddeling, boycots, sancties, onderhandelingen en internationale rechtspraak - worden opgelost.

Om in deze tijd van toenemende spanningen rond de Russisch-Oekraïense oorlog een reactivering van de Nederlandse dienstplicht uit te sluiten is het zaak tot formele afschaffing over te gaan: de Kaderwet Dienstplicht moet worden ingetrokken!

Wij roepen jongeren die ingeschreven worden in het dienstplichtregister op om daar tegen te protesteren. Wij roepen vredesorganisaties en andere maatschappelijke organisaties op om zich tegen herinvoering van actieve dienstplicht te verzetten. Wij roepen politieke partijen op een wetsvoorstel in te dienen om de militaire dienstplicht definitief en onvoorwaardelijk af te schaffen. Niemand mag gedwongen worden mee te doen aan een oorlog!