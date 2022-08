Schaap overleden nadat boer dieren zonder water in brandende zon laat staan

20 jul. 2022 - 12:47

Er zijn houders van vee, net als honden- en kattenbezitters, of andere dieren die zich schuldig maken aan dierenmishandeling. Gelukkig is het zo dat de grote meerderheid dit, net als de wetgever, niet accepteert en er werk van maakt. Laatst dit zelf nog meegemaakt met een naar zuurstof snakkende hond opgesloten in een stikhete auto bij een supermarkt in ons plattelandsdorp. Binnen in de supermarkt waar deze voor geparkeerd stond alarm geslagen. De stadse kakmevrouw de eigenaresse bleek was niet onder de indruk en wenste geen haast te maken. Pas toen ik met een paar boerenzonen waarvan er een luid verklaarde dat hij wel een hamer in zijn wagen had liggen naar buiten liep kreeg de zelf inmiddels ook withete "dame" de nodige haast.

