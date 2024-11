SBS peilt bereidheid voor overgaan tot etnische zuiveringen

Campingzender SBS, bekend van racistisch roddelpraatprogramma Vandaag Inside, doet een stevige duit in het polarisatiezakje dat met dank aan de extreemrechtse coalitie al overvol zat. In de vragenlijst voor het opiniepanel van de zender wordt gepeild in hoeverre de deelnemers bereid zijn over te gaan op etnische zuiveringen.

De enquête begint met de vraag of Nederland een integratieprobleem heeft. Dat zei Dick Schoof maandag waarbij hij hele bevolkingsgroepen op een hoop gooide en collectief de schuld gaf van rellen in Amsterdam na het geweld van de extreemrechtse hooligans van Maccabi Tel Aviv. Schoof gaf overigens toe het feitenrelaas niet te hebben gelezen, maar zoals vaker bij dit kabinet gaat het daar vooral om het "gevoel" dat er bij de achterban heerst.

Klap op de vuurpijl komt op pagina drie van de enquête. Daar luidt de stelling: "Ik vind dat alle mensen met een migratieachtergrond het land uitgezet moeten worden, ongeacht of ze in Nederland zijn geboren of niet en of ze crimineel zijn of niet".