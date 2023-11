SBS liet PVV-fan de aanval openen op Frans Timmermans

SBS liet bij het verkiezingsdebat van vorige week vragen stellen door ‘gewone burgers’. In werkelijkheid ging het in een aantal gevallen om uiterst bevooroordeelde kiezers. Zo liet SBS niet alleen een van de grote geldschieters van de VVD-campagne een vraag stellen, maar schoof de zender ook nog eens een grote PVV-fan naar voren.

De vrouw, Cindy, gaf te kennen dat ze haar eigen risico niet kon betalen en stelde daarover een vraag aan Frans Timmermans. De leider van GroenLinks-PvdA vertelde dat de armoede in Nederland binnen vier jaar gehalveerd zal worden als zijn verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. Cindy schudde woedend haar hoofd. “De komende vier jaar is te laat”, reageerde ze. Cindy werd pas enthousiast toen de al jaren uit de staatsruif etende Geert Wilders Timmermans voor de voeten wierp dat hij wachtgeld ontvangt.

Het fragment werd veelvuldig op sociale media gedeeld. Menigeen zag er het bewijs in dat mensen met een laag inkomen tegen hun economische belang stemmen. Wie in armoede leeft en het eigen risico niet kan betalen, heeft immers meer baat bij een grote linkse partij dan bij een rechtse verkiezingsoverwinning. (In werkelijkheid stemmen mensen met lage inkomens vaker links, terwijl hoge inkomens meer dan gemiddeld op de VVD stemmen. De PVV doet het goed in de minst leefbare wijken.)