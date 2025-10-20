Sarkozy uitgenodigd door Macron op het presidentieel paleis net voordat hij de gevangenis in gaat Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

De tot 5 jaar cel veroordeelde ex-president Nicolas Sarkozy is vrijdag op bezoek geweest bij president Emmanuel Macron, enkele dagen voordat hij zich bij de gevangenis moet melden om zijn straf uit te zitten. Het bezoek aan het Élysée, het presidentieel paleis gelegen nabij de beroemde Avenue des Champs-Élysées in Parijs, werd onthuld door dagblad Le Figaro.

Macron zou meer dan een uur gesproken hebben met de veroordeelde politiek crimineel, die schuldig is bevonden aan het aannemen van illegale giften van de Libische dictator Khadaffi om zijn - mislukte - herverkiezingscampagne te financieren. Het is voor het eerst dat een Franse president in de gevangenis belandt. Eerder werd Sarkozy al veroordeeld tot het dragen van een enkelband.

Ouest France meldt over de Parijse gevangenis La Santé waar hij dinsdag wordt opgeborgen:

Het voormalige staatshoofd wordt ondergebracht in een cel van ongeveer 9 vierkante meter, waar hij de beschikking krijgt over een bed, een kledingkast, een bureau, een douche en mogelijk een televisie en een koelkast. Deze laatste twee apparaten zijn beschikbaar voor wie ze zich kan veroorloven.