Sap baalt dat PvdA opschuift naar SP

28 jan. 2012 - 13:23

Ik ken die radioweergave niet (woon in Indonesie). Zou u bereid zijn mij te vertellen wat vlg. u de kern van het verhaal van mw. Sap is ? -GL moet opschuiven naar "links" ? -Hervorming van sociale arrangementen omwille van de toekomst voor alles ? -Of teleurgesteld in PvdA van "Spekman" als mogelijke toekomstige coalitiepartner ? -Of iets heel anders: het protestgehalte van overlopers van PVV naar SP dat zorgen oproept ? Overigens (mijn eigen observatie): de economie, "geholpen" door de technologie is al geruime tijd structureel zwaar aan het veranderen (nauwelijks meer agrariers oude stijl, zware lichamelijke -industriele- arbeid steeds meer vervangen door slimme apparaten, dienstensector groeit verder, ict is trekker wereldwijd en globalisering is onomkeerbaar, maar kan "slimmer"). Tot hoever al deze veranderingen ? Dat zou voor mij de politieke kernvraag moeten zijn. Met als onherroelijke volgvraag: is eea politiek -en zeker op nationaal niveau- nog wel bij te sturen ? -en daarbij zouden belangen van lagergeschoolden net zo'n grote rol moeten spelen als die van hooggeschoolden; -van jongeren net zo'n grote rol als die van ouderen; -van vrouwen net zo'n grote rol als die van mannen; -is discriminatie van individuen en groepen vandaag en morgen net zo verwerpelijk als gisteren. Gegeven al deze structurele verschuivingen, die "we" zelf de afgelopen 60 jaar politiek en cultureel hebben bewerkstelligd om redenen die nu niet meer zo dominant gelden als toen (we zijn nu AL WEL DEGELIJK een relatief rijke, open en moderne, relatief hoogopgeleide, geindividualiseerde, geemancipeerde, seculiere en etnisch pluriforme samenleving geworden) is het Nederland van nu en morgen niet meer het Nederland van de tijd van bijv. de massale arbeidersbeweging. Het is nu een Nederland dat bloot staat aan wereldwijde concurrentie: voor goedkope, standaard industriele producten, maar ook al voor hoogwaardige kennisproducten en binnen de EU nu ook in toenemende mate voor immigratiedruk vanuit landen met goedkope(re) arbeid. Dat schreeuwt om nieuwe oplossingen. Net zoals mijn ouderworden om andere levensinvullingen vraagt dan toen ik nog jong was. Leven, samenleving, beschavingen, ze evolueren, willens nillens. Omdat ze functioneren binnen een groter geheel, waarop niet altijd evenveel invloed kan worden uitgeoefend. En die evolutie pakt niet altijd voor iedereen even gunstig uit. Dat is het eigenlijke probleem. Daar ligt de pijn, mede gezien het tempo waarin al deze veranderingen zich nu in en in de "omgeving" van Nederland voltrekken. En voor het delen van die pijn is er een medicijn: "solidaritei". Een medicijn dat nationaal en internationaal steeds meer vervangen wordt door een "roes", het vooruitgangsgeloof, de "economische groei"roes ! Is dat een elitair gezichtspunt ? Neen, ik denk eerder een realistische optiek. Zeker als je al een tijdje in het economisch bruisende ZO-Azie woont. Dan maak je de "bedreigingen" voor een overrijp, overgeindividualiseerd land als Nederland aan den lijve mee. Een volgende vraag is: hoe kun je tav deze massale uitdagingen in een samenleving met een verdoorgeschoten individualisering nog gemeenschappelijke politieke ankerpunten vinden ? Mij persoonlijk lukt dat niet meer zo goed. Ook ik zwabber. Maar niet uit protest omwille van het protest, maar om een "balans" te vinden, waar ik mij als mens goed bij kan voelen. Ik vond mw Halsema bijv. te libertair geworden (ondanks haar zeer grote verdiensten als parlementarier). Dacht dat mw.Sap meer naar links wilde opschuiven. En nu dit weer. Maar ook: is het dan zo verwonderlijk dat in een maatschappij die ik met de term postmodern (= einde grote, ideologische verhalen; dominantie eigen kleine verhalen) aanduid en de daaronder liggende verschuivende krachtenvelden ook politieke partijen meebewegen ?? Heet dat niet gewoon democratie ?? En de meest gedurfde vraag waar bijna geen politiek denker nog aandurft: "Is deze vorm van democratie nog wel werkbaar voor alle vraagstukken die uitgaan boven het eigen "lokale" niveau (directe woon- en leefomgeving) ?". Dat mw. Sap bezorgd is -gezien de gemakkelijk digitale overstap van PVV-kiezers (Synovate 1 op 5) van PVV naar SP- kan ik me indenken. Ik ben ook bezorgd voor de invloed van proteststemmers die het louter om het protesteren. te doen is (N.B. De (digitale) technologie biedt daar ook ruime -anonieme en tamelijk "gemakkelijke"- mogelijkheden voor). Omdat dat contraproductief is voor de samenleving als geheel. Dat is zoiets als tegen het leven aantrappen omdat je toch eens dood gaat. Basaal: angst. Even basaal: afgunst, woede, rancune ! En al is dat alles menselijk, het is tevens ontwrichtend voor een samenleving op weg naar een uitdagende toekomst die er nooit meer zal uitzien als de "dag van gisteren".