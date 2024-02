Saoedische politie arresteert vrouw die Palestijnse vlag toont in Mekka

Pijnlijke taferelen in Mekka, de voor moslims heilige stad in Saoedi-Arabië. Een vrouwelijke pelgrim doet daar wat solidaire mensen over de hele wereld doen: de Palestijnse vlag tonen om te protesteren tegen de gewelddadige onderdrukking door Israël. Dat wordt door de toegesnelde politie niet op prijs gesteld. De vlag wordt direct afgenomen en de pelgrim opgepakt, tonen beelden die onder meer verspreid worden door een Turks account dat religie op de hak neemt. De vrouw bevond zich in de Mataf binnen de Grote Moskee, het gebied rond het kubusvormige heiligdom Kabaa waar pelgrims op af komen.