Saoedische club moffelt regenboogband van topvoetballer Jordan Henderson weg in promo-video

De Saoedische club Al-Ittifaq heeft met een contract van naar verluidt ruim 800.000 euro per week Liverpool speler Jordan Henderson ingelijfd. Henderson staat in voetbalkringen bekend als een uitgesproken supporter ven LHBTQI-rechten. Als aanvoerder van Liverpool tooide hij zich met de regenboog armband. Maar zijn nieuwe werkgever is daar minder gelukkig mee. In een promovideo is de kleurrijke band op listige wijze zwart-wit gemaakt en de kleuren die symbool staan voor tolerantie en gelijke rechten zijn uitgewist.

Saoedi-Arabië is een uitgesproken homo-vijandig land met zware (lijf)straffen op basis van geaardheid en zelfs mogelijk de doodstraf. Critici zijn er snel bij om Henderson tot hypocriet te bestempelen maar de Britse LHBTQI-beweging Stonewall stelt dat Henderson nu in een uitgelezen positie verkeert om het debat in en over Saoedi-Arabië aan te zwengelen.

"We kijken met belangstelling naar wat er nu gaat komen," stelt een woordvoerder van Stonewall. "Blijft hij een bondgenoot in de strijd en hoe gaat dat er in de context van Saoedi-Arabië uitzien?" De organisatie zegt dat Henderson als geen ander in de positie in om een positie in te nemen omdat hij in het verleden zo'n uitgesproken medestander is geweest. "Niemand kan doen alsof dat niet zo is." De woordvoerder wijst er op dat de video duidelijk laat zien hoe systematische de Saoedi's te werk gaan in hun onderdrukking van LHBTQI-rechten en het uitwissen van hun aanwezigheid.