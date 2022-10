Saoedi-Arabië uitgekozen om Winterspelen te organiseren

Het toernooi moet in 2029 plaatsvinden in een nog te bouwen skiresort in het noordwesten van de steenrijke oliestaat. Het resort wordt onderdeel van het ongeveer 500 miljard euro kostende Neom-project, dat op voorspraak van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is opgestart. Het Neom-project behelst de constructie van een compleet nieuwe, moderne stad aan de kust van de Rode Zee. Het is onder meer bedoeld om meer toeristen en investeerders aan te trekken.