Saoedi-Arabië onthult levensechte mannelijke robot, vergrijpt zich direct aan vrouw

Tijdens een live-uitzending op de DeepFast-technologietentoonstelling in Riyadh, Saoedi-Arabië heeft een mannelijke mensachtige robot genaamd 'Mohammad' voor ophef gezorgd door de billen van een verslaggeefster aan te raken. Mohammad, gepresenteerd als de eerste Saoedische robot, is bedoeld als een nationaal prestigeproject om de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie te demonstreren. Het grensoverschrijdend gedrag is volgens de maker te wijten aan technische problemen.