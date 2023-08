Saoedi-Arabië lokt voetballers met miljarden en moordt vluchtelingen systematisch uit

Grenswachten in Saoedi-Arabië hebben ten minste honderden Ethiopische vluchtelingen vermoord. Dat stelt Human Rights Watch (HRW) na onderzoek in de periode maart-juni. De mensenrechtenorganisatie sprak tientallen vluchtelingen. Hun verhalen zijn gruwelijk. Zo dwongen Saoedische grenswachten een jongen die een aanval had overleefd, om een andere overlevende te verkrachten. Deed hij dat niet, dan zou hij worden geëxecuteerd.