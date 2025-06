Saoedi-Arabië executeert journalist Turki al-Jasser die onderzoek deed naar corruptie koningshuis

Saoedi-Arabië heeft zaterdag de prominente journalist Turki al-Jasser geëxecuteerd , die zeven jaar gevangen zat na gefabriceerde beschuldigingen van "hoogverraad, buitenlandse samenwerking, terrorismefinanciering en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid". Hij werd gevangengenomen in hetzelfde jaar dat journalist Jamal Khashoggi in opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman werd vermoord. Die ging vrijuit.

Al-Jasser werd in 2018 opgepakt. De Saoedische autoriteiten beschuldigden hem ervan dat hij achter een X-account (destijds Twitter) zat dat beschuldigingen van corruptie binnen de Saoedische koninklijke familie documenteerde. De journalist schreef daarnaast over onderwerpen als vrouwenrechten, de Arabische Lente en droeg bij aan de inmiddels opgeheven Saoedische krant Al-Taqrir.

Tijdens zijn detentie kreeg al-Jasser geen toegang tot advocaten en mocht hij geen contact hebben met familie. Ook werd hij zowel fysiek als psychologisch gemarteld. Carlos Martínez de la Serna van het Comité voor de Bescherming van Journalisten laat weten: "Het falen van de internationale gemeenschap om gerechtigheid te leveren voor Jamal Khashoggi heeft kroonprins Mohammed bin Salman aangemoedigd om zijn vervolging van de pers voort te zetten." Na de moord op Khashoggi bleef het Witte Huis van Donald Trump innig bevriend met bin Salman met wie de Amerikanen lucratieve deals sloten, ondanks dat Khashoggi werkzaam was voor de Amerikaanse krant the Washington Post.

Saoedi-Arabië executeerde in 2024 maar liefst 330 mensen, bijna het dubbele van de 172 in het jaar ervoor en het hoogste aantal in decennia. Tot nu toe heeft Saoedi-Arabië in 2025 al meer dan honderd executies uitgevoerd. VN-experts en mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk opgeroepen tot het stoppen van executies, waarvan de meeste worden uitgevoerd na schijnprocessen.