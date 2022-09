Sanna Marin: 'Oekraïne gaat de oorlog winnen met onze steun'

De Finse premier Sanna Marin heeft zich in een speech voor het Europees parlement gekeerd tegen de "Russische chantage" en verklaard dat Europa de lange winter zal doorkomen maar daar wel het een en ander voor nodig is. "Eenheid, vastberadenheid en moed," daarmee kan de Russische agressie het hoofd geboden worden, aldus Marin. "Rusland zal ons uitdagen, ons chanteren en ons bedreigen maar we zullen niet toegeven. De Russische acties hebben het Westen meer dan ooit verenigd en Rusland heeft nog nooit zo alleen gestaan als nu." Poetin is bezig zowel de economie als de toekomst van Rusland te vernietigen. De oorlog en bijbehorende acties zullen de relaties met de EU voor heel lang beschadigen.

Met vuur bestreed Marin de opvatting van Poetin dat Europa zichzelf verzwakt door democratie en mensenrechten een centrale plaats te geven in het beleid. ,,Dat is een cynische benadering. Europa komt van onderop en democratisch tot stand. Kritiek was er wel. ,,We hadden eerder en beter moeten luisteren naar de Baltische landen en Polen, die ervaring hadden met de Sovjet-Unie. Nu betalen we een hoge prijs. We hadden onze economie nooit mogen toevertrouwen aan anderen.” Europa had volgens haar ook veel harder moeten reageren na de Russische bezetting van de Krim in 2014, volgens velen het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne.