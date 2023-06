Sandra Beckerman tegen Mark Rutte: ‘Waarom stapt u niet op?’

7 jun. 2023 - 13:18

Rutte is de vleesgeworden schuinsmarcheerder, die na iedere keer dat hij vreemd is gegaan, plechtig belooft aan de coalitie, dat het echt de laatste keer is geweest. De coalitie gelooft hem na talloze SOA besmettingen en leugens Rutte op zijn woorden en neemt hem weer terug tot de volgende SOA besmetting, waardoor blijkt dat hij weer vreemd is gegaan. Het wordt langzamerhand ongeloofwaardig en de beloftes sleets en eigenlijk diep triest. De oppositie kijkt er naar, maar heeft helaas niet de zeggenschap om de coalitie op andere gedachte te brengen. Mogelijk is het hoge inkomen de reden om niet uit mekaar te gaan en het feit dat Rutte de beschikking heeft over top advocaten, die het altijd in zijn voordeel kunnen manipuleren. Of de coalitie is bang om wat anderen zullen zeggen. Nou dat is al een tiental jaar bekend dat Rutte chronische liegt, geheugen verlies leidt en vaak appjes wist die hem niet uitkomen. Dat weet iedereen al lang, alleen de coalitie is daar voorspelbaar nog niet van overtuigt. Triest en onvoorstelbaar dat het in onze democratie mogelijk is dat de rampzalige uitkomsten van 2 parlementaire enquêtes niet genoeg is om hem te laten oprutten. De derde zal zeer waarschijnlijk op dezelfde manier eindigen en dat is in mijn ogen een bewijs dat we in een totalitair systeem leven, waar ethiek en morele waardes verdwenen zijn. Waar het behoud van macht het doel is, incluis het onvermogen om de problemen op te lossen. Wilders had gelijk, het is een nep parlement.

