Sander Schimmelpenninck biedt oplossingen voor ongelijkheid

Schrijver, columnist en presentator Sander Schimmelpenninck was woensdag te gast bij De Avondshow met Arjen Lubach. Hij vertelde onder meer over zijn boek Sander en de brug. Hierin biedt hij oplossingen aan de ongelijkheid tussen arm en rijk in Nederland. Eerder maakte hij het programma Sander en de Kloof over dit probleem. Hij gaf een tipje van de sluier over de oplossingen die hij beschrijft in het boek, dat naar verwachting in januari in de winkels ligt. Schimmelpenninck blikte ook terug naar een opmerkelijke gebeurtenis met Peter Gillis en vertelde over het interview met Ivo Niehe, dat niet door Niehe zelf werd gehouden.