Samenwerking met Israëlische wapenindustrie is te gek voor woorden Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • Bewaren

Thomas van Gool Projectleider Israël-Palestina bij PAX Persoon volgen

Een dag na het massale Rode Lijn-protest in Amsterdam bericht NOS dat het Nederlandse defensiebedrijf AIA vuurwapens gaat produceren van de Israëlische wapenfabrikant IWI. Een infanterie- en machinegeweer moeten in Nederland geproduceerd gaan worden. Hoeveel de het Israëlische bedrijf verdient aan deze deal, wordt niet bekend gemaakt.

Opnieuw verdient de Israëlische wapenindustrie aan Nederland. In de eerste helft van dit jaar kocht Nederland al voor 163 miljoen euro wapens in Israël. Vorig jaar was dat maar liefst 1,13 miljard euro. Het is even pijnlijk als waar: sinds de genocide koopt Nederland alleen maar meer wapens in Israël.

Dit gaat regelrecht in tegen de wensen van de ruim 200.000 demonstranten gisteren in Amsterdam. Een van de eisen van het Rode Lijn-protest luidt specifiek: Stop alle directe en indirecte wapenhandel, inclusief import, en militaire samenwerking met Israël. Allerlei oud-ministers, waaronder Liliane Ploumen, Laurens-Jan Brinkhorst en Jozias van Aartsen, riepen in een opiniestuk onlangs ook al op alle vormen van militaire samenwerking met Israël op te schorten.

Directeur Gerard Zondervan van AIA ziet echter geen enkel bezwaar in zijn samenwerking met IWI. Nogal kort door de bocht stelt hij: “Het is gewoon een zakelijke transactie. Ik ga me niet bezighouden met politiek, anders gebeurt er niets.” Gemakshalve ziet hij door de vingers dat ook zijn deal de Israëlische wapenindustrie spekt – een industrie die genocide in Gaza en etnische zuivering op de Westelijke Jordaanoever mede mogelijk maakt en zijn producten ook nog eens test op Palestijnen.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de Buitenlandse Zakenbegroting. Het is zeer te hopen dat Kamerleden dan kritische vragen stellen bij deze deal en de regering oproepen er een stokje voor te steken. Na ruim drie jaar genocide zou volstrekt normaal moeten zijn dat Nederland op geen enkele manier Israëlische oorlogsmisdaden financiert en faciliteert.