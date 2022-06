Salah Abdeslam, enige terrorist die aanslagen Parijs overleefde, komt nooit meer vrij Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Met de veroordeling van Salah Abdeslam en 18 handlangers is een einde gekomen aan het megaproces rond de daders van de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Abdeslam werd woensdag door een Parijse rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Hij is de enige terrorist die de aanslagen overleefde.

Het verweer van Abdeslam bestond eruit dat hij zijn bomvest uiteindelijk ‘uit medemenselijkheid’ niet activeerde. Volgens de aanklagers was het echter botte pech en was het vest defect. De rechters gingen daarin mee.

Bij de aanslagen in Parijs werden 130 mensen vermoord. Na een aanval op het Stade de France, richtten aanslagplegers in het hart van de stad een bloedbad aan op de bomvolle terrassen. Ook drongen terroristen concertzaal Bataclan binnen waar 89 mensen werden vermoord. Islamitische Staat (IS) eiste de aanslagen op.