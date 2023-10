Sahra Wagenknecht, populistische splijtzwam in Duitse Die Linke, richt eigen partij op Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 316 keer bekeken • bewaren

De Duitse politica Sahra Wagenknecht richt haar eigen partij op. Deze stelt ze op maandag 23 oktober voor tijdens de “Bundespressekonferenz”, een persconferentie waar vertegenwoordigers uit de politiek, economie en cultuur op uitnodiging van journalisten acte de presence geven. De journalisten bepalen de onderwerpen, zij stellen de vragen, zij bepalen waarover de persconferentie gaat. Zo beschreef Lydian de Kruiff de “Bundespressekonferenz” ooit een keer in het Financieele Dagblad.

Lange tijd flirtte Sahra Wagenknecht met het idee van een eigen partij, maar nu wordt haar partij daadwerkelijk in het leven geroepen. Maandag presenteer ze de oprichting van een vereniging. Het doel van de vereniging is de oprichting van haar eigen partij. In maart van dit jaar maakte Wagenkracht bekend dat ze bij de volgende verkiezingen in 2025 niet meer voor de partij Die Linke zal optreden.

Eind september werd de vereniging van Sahra Wagenknecht al officieel geregistreerd onder de naam “BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.” (BSW – voor redelijkheid en rechtvaardigheid”). De letters BSW staan voor “Bündnis Sahra Wagenknecht”.

In onderstaande video van de nieuwszender ntv zegt de politiek deskundige Albrecht von Lucke dat de nieuwe partij niks met linkse politiek te maken heeft. Daarom komt het woord links volgens hem ook niet in de naam voor. Lucke gaat ervan uit dat Wagenknecht kiezers probeert weg te halen bij zowel de linkse als de rechtse politieke partijen, tot aan de rechtspopulistische AfD aan toe.

Een week geleden zei Wagenknecht in een interview met de Duitse Tagesschau nog dat een mogelijke partij op zijn vroegst in 2024 zou kunnen worden opgericht. Met een vereniging zouden Wagenknecht en haar aanhangers echter al kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen en de Duitse deelstaatverkiezingen van deelstaat Brandenburg in 2024. De voorwaarde is dat ze als ‘politieke vereniging’ aan alle nodige eisen voldoet. Aan de deelstaatverkiezingen in Saksen en Thüringen mogen echter alleen partijen deelnemen.

Wagenknecht is nog lid van Die Linke, de meest linkse partij in de Duitse Bondsdag. Er heerst al jaren onenigheid tussen Wagenknecht en Die Linke. Onlangs eisten meer dan 50 leden van deze partij dat de 54-jarige politica uit de partij moest worden gezet. De leider van Die Linke Janine Wissler vindt dat Wagenknecht onverantwoordelijk te werk gaat. Dat zei ze in het Duitse actualiteitenprogramma Tagesthemen: “Gezien het desastreuze beleid van de huidige regering moet een links parlementslid zich tegen het regeringsbeleid verzetten en alternatieven aanbieden”, zei Wissler. Ze noemde de acties van Wagenknecht een ‘egotrip’. Ze deed een oproep aan parlementsleden die zich eventueel zouden kunnen aansluiten bij de nieuwe partij hun zetel op te geven: “Dat zou een teken van eerlijkheid zijn.” Je zou geen zetels, die met Die Linke zijn binnengehaald, gewoon mogen meenemen.