Sabotage Olympische Spelen blijkt niet het werk van 'extreemlinks' maar wel van plaatselijke steenmarter Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 580 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jeroen François

De Franse politie heeft na intensief speurwerk vastgesteld dat de vernielingen die vorige werden aangericht aan het glasvezelnetwerk in de fanzone van de Olympische Spelen veroorzaakt zijn door een steenmarter. Het wilde roofdier ter grootte van een huiskat staat er om bekend dat het graag op kabels knabbelt. Het dier beschikt daarnaast over acrobatische kwaliteiten die op de Spelen niet zouden misstaan.

Telecomaanbieder Orange sloeg afgelopen maandag alarm omdat de kabels waarmee onder meer de grote tv-schermen in de fanzone van beelden worden voorzien op acht plaatsen waren doorgesneden. De onbekende daders waren er zelfs in geslaagd de beveiligingssystemen te omzeilen. Nadat de kabels in allerijl waren gerepareerd sloegen de dader een paar uur later weer toe. Opnieuw volgden spoedreparaties. De Frans justitie opende een onderzoek en zette het speciale cybercrime team op de zaak.

Zaterdag sloeg(en) de saboteur(s) opnieuw toe. Opnieuw constateerde een verantwoordelijke van de fanzone in het kasteel dat de kabel op enkele plaatsen was doorgesneden. Nadat hij de gerechtelijke politie van het departement Val-de-Marne had gewaarschuwd, besloten de rechercheurs van de afdeling voor de strijd tegen cybercriminaliteit de bewakingsbeelden te onderzoeken. ‘Na analyse van de kabeldelen en de videobeelden, worden de feiten toegeschreven aan een steenmarter en wordt het onderzoek beëindigd wegens het ontbreken van een strafbaar feit’, meldde het parket van Parijs zondag in zijn dagelijkse persbericht over feiten gekoppeld aan de Olympische Spelen.

De kabels worden nu op een plek gelegd waar de steenmarter, naar verwachting, niet bij kan komen.

In Frankrijk staan de veiligheidsdiensten onder hoogspanning in verband met de vrees voor aanslagen tijdens de Spelen. Eerder werden al op diverse plekken sabotageacties tegen de hogesnelheidslijnen uitgevoerd. De politie arresteerde daarop een student die zich in de buurt van de spoorweg verdacht gedragen zou hebben. Volgens de rechtse media ging het om een ultralinkse activist die beschikte over verfbommen en een extreemlinks boek. De havikachtige minister van Binnenlandse Zaken Darmanin verklaarde dat de sabotage uit 'extreemlinkse hoek' kwam.