's Werelds beroemdste wilde ijsbeer de dood ingejaagd door feestvierders

Je weet niet hoe ze heet maar grote kans dat je haar wel eens hebt gezien. De ijsbeer met de naam Frost leefde op Spitsbergen en was opvallend tam. Ze werd door wetenschappers gevolgd met GPS-apparatuur en was te zien in tal van documentaires omdat ze in vergelijking met haar soortgenoten makkelijk te filmen viel. Zo figureerde ze onder meer in Our Planet van sir David Attenborough. En in Queen without Land van de Noorse fotograaf en documentairemaker Asgeir Helgestad.