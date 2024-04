Ryanair wil 'graag' asielzoekers deporteren naar Rwanda

De baas van Ryanair, de Ierse luchtvaartmaatschappij die berucht is vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden en onderbetaling, heeft verklaard 'graag' mee te willen werken aan de deportatie van asielzoekers naar Rwanda. Het Britse parlement heeft deze week een zeer omstreden wet aangenomen die dergelijke deportaties mogelijk maakt. Mensen die asiel aanvragen lopen daardoor het risico dat ze op een vliegtuig naar het Afrikaanse land worden gezet en daar in een asielzoekerscentrum te belanden. De conservatieve regering wil op die manier asielzoekers afschrikken. Ryanair is nog niet gevraagd de vluchten uit te voeren.

"Als we in het winterseizoen vliegtuigen over hebben en als de regering extra deportatievluchten nodig heeft, zouden we graag een offerte uitbrengen’, zei O’Leary tijdens een interview in Londen. Deskundigen van de Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat medewerkers van luchtvaartmaatschappijen door uitvoering van de de wet zich schuldig kunnen maken aan mensenrechtenschendingen.