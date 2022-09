'Rwanda bedreigt politieke tegenstanders in Nederland'

Politieke vluchtelingen uit Rwanda stellen in Zembla dat ze in ons land door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd. Ze verklaren op straat te worden gevolgd, of anonieme telefoontjes te ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat in minstens drie gevallen aangifte is gedaan bij de politie. Een van deze zaken betrof een serieuze aanwijzing voor een aanslag op een Rwandese oppositieleider in Nederland. Toch laat de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) weten Rwanda geen acute en pregnante dreiging te vinden. Er zou volgens de NCTV slechts één melding zijn binnengekomen die gerelateerd is aan Rwandese inmenging in Nederland.