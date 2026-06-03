Ruzie in Frans parlement nadat minister links kamerlid met kritiek op Israël beschuldigt van verraad Kijk Nou Vandaag • leestijd 2 minuten • 170 keer bekeken • Bewaren

Het procedé is bekend: wie kritiek heeft op het moorddadige geweld van Israël wordt vanuit rechtse hoek al snel uitgemaakt voor antisemiet, jodenhater en wat al niet meer. Maar kijk even mee wat er in dinsdag in het Franse parlement gebeurde. Een volksvertegenwoordiger met de treffende naam Arnaud Legal richtte zich tot de minister van Buitenlandse Zaken Noël Barreot omdat deze de gruwelijke bombardementen van Israël op Libanon niet hard genoeg veroordeelt.

Legal bekritiseert Barreot omdat de minister de bombardementen als "een grote fout" bestempelt in plaats van ze te kwalificeren als oorlogsmisdaad en schending van het internationaal recht. "Uw Midden-Oostenbeleid is onbegrijpelijk en iedere uitspraak spreekt de vorige tegen. De schuld daarvoor ligt niet bij onze diplomaten, noch bij onze ambassadeur bij de VN. Het is de politiek die faalt. Zult u, in plaats van nog langer te talmen, in de VN het voortouw nemen om de invasie van Libanon te veroordelen en de onmiddellijke terugtrekking van het Israëlische leger te eisen? Zult u eindelijk de serieuze opschorting van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Israël eisen, in plaats van u te verschuilen achter de weigering van Duitsland of dit of dat andere land?" Legal, fractielid van LFI, een zusterpartij van de Nederlandse SP, krijgt applaus van zijn medestanders.

Dan neemt minister Barreau het woord en opent meteen een smadelijke aanval. De bewindspersoon beweert dat de LFI-politicus doelbewust twee in Libanon gesneuvelde Franse blauwhelmen niet noemt, volgens hem om zo de Franse krijgsmacht te beledigen.

"Mijnheer het parlementslid, terwijl u de vermeende passiviteit van Frankrijk aan de kaak stelt, met een vraag waarin noch onderofficier Montorio, noch korporaal Girardin worden genoemd, beledigt u simpelweg hun nagedachtenis en spuugt u de Franse soldaten in het gezicht die elke dag in Libanon aan de zijde van het Libanese volk staan."

Legal pikt die belediging niet en loopt de vergaderzaal uit, gevolgd door zijn luid protesterende fractiegenoten. De minister gaat ondertussen gewoon door met zijn aanval:

"Ja, gaat u maar weg, dan ben ik sneller klaar. Mijnheer het parlementslid, als u Libanon oprecht wilt steunen, dames en heren van het parlement, stop dan met het exploiteren van het lijden van de Libanese bevolking. Veroordeel tegelijkertijd de aanvallen van Hezbollah en die van Israël. En roep tegelijkertijd op tot de ontwapening van Hezbollah, de terugtrekking van Israël en het herstel van het gezag van een sterke staat met een monopolie op geweld, die in staat is alle gemeenschappen te beschermen. Frankrijk kan niet alles doen, maar het moet zich in zulke ernstige omstandigheden wel op een eerlijke en evenwichtige manier uitspreken."