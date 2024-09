Ruzie in Europese Commissie vanwege mannelijke dominantie, Franse commissaris stapt gebelgd op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

De christendemocatische president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maakt zich schuldig aan "bedenkelijk bestuur". Dat stelt de Franse Europese Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton in een brief waarin hij per direct zijn ontslag indient. Dit keer gaat het om het streven van Von der Leyen om minder mannen posten toe te bedelen in de Commissie die een soort dagelijks bestuur van de EU vormt.

Von der Leyen heeft de lidstaten eerder gevraagd meer vrouwen te kandideren voor de 27 posten, waarbij ieder land een kandidaat naar voren schuift. Aan dat verzoek werd amper gehoor gegeven. Zo houdt Nederland vast aan bedrijfsconsultant en oud-minister Wopke Hoekstra voor een post in de Commissie.

Breton was na de Europese verkiezingen door Frans president Macron al snel aangeduid om zichzelf op te volgen als de Franse Eurocommissaris. Maar nu de onderhandelingen voor de samenstelling van de Commissie de laatste rechte lijn ingaan, heeft Ursula von der Leyen aan Macron gevraagd om Breton te vervangen als kandidaat, zo schrijft die laatste in zijn ontslagbrief. Ze zou "persoonlijke redenen" hebben aangehaald, die ze "op geen enkel moment rechtstreeks met mij besproken heeft", stelt Breton. In ruil voor de aanpassing van de kandidaat zou ze Frankrijk een zwaardere portefeuille hebben aangeboden in de Commissie.

Breton, die vaak conflicten had met Von der Leyen, zou inmiddels vernomen hebben dat Macron ingaat op het verzoek van Von der Leyen en heeft de eer - of wat daar voor door moet gaan - aan zichzelf gehouden. De belofte van belangrijkere posten heeft ze eerder toegepast bij minder machtige lidstaten. Slovenië en Roemenië hebben hun mannelijke kandidaten teruggetrokken om ervoor te zorgen dat de Commissie een betere afspiegeling vormt van de Europese bevolking. Tot nu toe waren er amper vrouwen gekandideerd en dat zou een blamage zijn voor Von der Leyen die een evenwichtige genderverdeling als beleid heeft.