Ruzie bij NSC: leden hekelen kleinepiemelparade en verafschuwen crypto-PVV’er Boomsma Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 712 keer bekeken • bewaren

Actieve NSC’ers dreigen elkaar de tent uit te vechten, nu de strijd om de opvolging van Pieter Omtzigt en Nicolien van Vroonhoven is ontbrand. Zaterdag vond er een geheim overleg plaats met de partijtop, schrijft Het Parool. Maar pas na dat overleg werd bekend dat ook demissionair vicepremier Eddy van Hijum wil opgaan voor het leiderschap.

““Dit is echt niet oké. Zo chaotisch,” aldus een NSC’er. Juist de partij die goed bestuur predikt, beslist alles in kleine kring, terwijl niemand zich uitspreekt als de partij bijeen is. En dat wekt wrevel. “Houd op met dit soort spelletjes,” zegt een NSC’er.”

Nu Van Vroonhoven is afgehaakt als potentiële lijsttrekker, gaat de strijd tussen Van Hijum en het ultraconservatieve Tweede Kamerlid Diederik Boomsma. Beiden waren eerder lid van het CDA, al begaf Boomsma zich ook graag in de kringen van Thierry Baudet. De conservatieve querulant, die bij de vorige verkiezingen een lage plaats had op de kandidatenlijst, zorgt voor irritatie bij de partijtop. Hij hengelt nadrukkelijk naar extreemrechtse stemmers, onder meer met een voorstel voor een kansloos onderzoek naar het opzeggen van internationale verdragen.

“Hij roept te veel, en niet vanuit de inhoud. Ook over enkelbanden voor asielzoekers”, aldus een anonieme NSC’er tegenover Het Parool. “Ik denk dat er heel veel mensen in de fractie en bewindspersonen zijn die nooit onder hem gaan dienen. Daar hoor ik ook bij, dan ben ik direct weg.”

Het conflict over het partijleiderschap schiet veel leden in het verkeerde keelgat: