Ruzie bij BBB, twee Statenleden verlaten partij maar behouden Brabantse zetels

In de provincie Noord-Brabant, waar BBB vorig jaar in één klap de grootste werd bij de Provinciale Staenverkiezingen, is ruzie uitgebroken binnen de partij. Twee Statenleden, Angela Kuiper en Wilfred Lauwen, verlaten de partij maar geven het pluche niet op en behouden hun zetel. Wat de reden voor hun vertrek is, is nog onduidelijk en zelfs over de verklaring van de partij is ruzie ontstaan want die is niet volgens afspraak. Lauwen wil de reden niet zeggen en Kuiper is onbereikbaar voor commentaar meldt het Eindhovens Dagblad: