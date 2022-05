Rutte zingt de lof van David voor het Oekraïense parlement maar in Nederland speelt hij zelf de Goliat

13 mei 2022 - 12:12

Freddy, eventjes een lesje politieke basiskennis. Het kabinet wordt gevormd uit een aantal partijen dat gezamenlijk (liefst) een meerderheid in de tweede (en graag ook de eerste) kamer heeft. Dat het prettig voor het kabinet is dat die partijen dezelfde fylosofie aanhangen wat betreft landsbestuur, moge duidelijk zijn. De fylosofie die al meer dan 40 jaar de meerderheid heeft in beide kamers heet "liberalisme". Een ideologie die stelt dat de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met het bedrijfsleven en in principe alleen voor politie en leger zorgt. Maar, het venijn zit meestal in de staart, dus daar komt ie. Nederland is nog steeds een democratie. Dus die meerderheid aan liberale partijen, dat heeft de bevolking helemaal zelf geregeld. Dus als er hier iemand moet worden aangeklaagd vanwege misdaden tegen de menselijkheid, dan zijn het de lieden die op een van de vele liberale partijen stemmen. Hoeveel gevangenissen wilde je bijbouwen? Vanaf 1980 zijn het VVD, CDA, PvdA en D66 die altijd in de een of andere combinatie een kabinet vormen, af en toe bijgestaan door een kleine partij om met minder grote partijen toch een meerderheid te creëren. Die 4 grote partijen hebben op dit moment samen 81 van de 150 zetels in het parlement. Dat is nog steeds een zeer ruime meerderheid. Na 42 jaar liberaal beleid. Ik trek een heel simpele conclusie. Dit is wat het volk wil.