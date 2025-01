Rutte zet vanuit de NAVO zijn meedogenloze aanval op de verzorgingsstaat voort Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 593 keer bekeken • bewaren

Mark Rutte mag dan na 14 jaar eindelijk het Torentje hebben verlaten, dat betekent niet dat de oud-VVD-leider niet stug doorgaat met het ontmantelen van de verzorgingsstaat, voor zover daar nog iets van over was. In zijn huidige functie als NAVO-baas roept hij EU-overheden op te snijden in onder meer de zorg om dat geld vervolgens over te sluizen naar defensie.

Maandag sprak Rutte het Europees Parlement toe. Daar verkondigde hij: "Europese landen geven gemiddeld gemakkelijk een kwart van hun nationaal inkomen uit aan pensioenen, gezondheidszorg en socialezekerheidsstelsels, en we hebben maar een klein deel van dat geld nodig om de defensie veel sterker te maken".

Rutte lijkt daarmee openlijk de onderhandelingen te zijn begonnen met inkomend Amerikaans president die als een ware maffioso de NAVO-lidstaten opriep hun defensiebudgetten te verhogen naar 5 procent van het BBP. Zo niet, dan zouden de volgens hem tekortschietende landen niet meer hoeven te rekenen op Amerikaanse hulp in NAVO-verband in het geval van een buitenlandse dreiging.

Hoewel voor veel landen het al moeilijk is om de huidige afspraak van 2 procent na te komen, zegt ook Rutte nu dat de budgetten omhoog moeten. Niet zo hoog als Trump voorstelde, maar toch zeker naar “3,6 of 3,7 procent”. Ook zei Rutte dat Europa nog altijd gebonden is aan de VS voor zijn veiligheidsbehoefte. Voor de duidelijkheid, deze opmerking kwam ná Trumps dreigement om het Deense Groenland desnoods met militair geweld te annexeren.

Volgens Rutte, die de lidstaten vorig jaar ook al opriep zich voor te bereiden op een oorlogssituatie, zijn de verhoogde defensiebudgetten nodig om dreigingen uit bijvoorbeeld Rusland of China te weerstaan. Europeanen die niet meer willen investeren in wapentuig, moeten volgens Rutte “hun Russische taalcursussen afmaken of naar Nieuw-Zeeland verhuizen”.