Rutte woest op Yesilgöz

Demissionair premier Mark Rutte uitgevallen tegen zijn opvolger Dilan Yesilgöz. Dat gebeurde in de ministerraad van 12 april waar de voorjaarsnota werd vastgesteld. Ingewijden laten aan RTL Nieuws weten dat Rutte is ‘ontploft’ door de handelswijze van Yesilgöz die niet alleen demissionair minister is, maar als partijleider ook probeert een bruin-rechts kabinet met de PVV te smeden.

In de betreffende ministerraad werd besloten extra geld uit te trekken voor Oekraïne, Groningen en de afhandeling van het toeslagenschandaal. Hoewel de VVD’ers in het kabinet akkoord gingen, zij het op belastingtechnisch gebied knarsetandend, zou Yesilgöz ook laten blijken zich niet gebonden te voelen aan de afspraken. Dat geldt onder andere voor afspraken over klimaatmaatregelen. Immers, Yesilgöz moet wel op goede blijven staan met de klimaathaters van de PVV en diens gewillige schaduw de BBB.

RTL Nieuws meldt:

Het leidt tot een zeer geïrriteerde Rutte. Volgens een bron is de demissionair premier 'even ontploft', volgens een ander is het vooral 'irritatie en ergernis'. Hij maakt duidelijk dat op dit moment het demissionaire kabinet nog altijd regeert, zolang er geen nieuw kabinet is. Volgens betrokkenen heeft de premier gezegd dat de VVD'ers maar beter kunnen vertrekken, als formerende collega's de agenda van de ministerraad helemaal willen bepalen.