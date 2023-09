Rutte wil na Nederland ook de rest van de wereld slopen

25 sep. 2023 - 11:03

De Fox-news tactiek: 'some people say...' Terwijl 'zijn' bordeel in de fik staat, probeert hij nog snel even koppen van Telegraaf en Elsevier warm maken als Passe-partout voor die o zo gedroomde internationale top-functie, en dan rénnen. Houd me vooral ten goede, maar bij organisaties als NAVO en De EU zijn ze natuurlijk ook niet helemaal van gisteren.