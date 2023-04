Rutte voorziet herhaling Ter Apel drama Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt wordt dit jaar vermoedelijk hoger dan verwacht. De NOS berichtte eerder deze week een schatting waarbij het gaat om 67.000 personen. Bij een maximale toestroom worden dat er volgens de schatting zelfs 76.000. Dat is meer dan de 50.650 mensen waar het kabinet van uit gaat. Oekraïense vluchtelingen zijn hier niet bij gerekend omdat die geen asiel hoeven aanvragen. Het kabinet gaat er van uit dat er uit het door oorlog verscheurde land dit jaar 47.500 mensen komen.

Op de wekelijkse persconferentie waarschuwde premier Rutte dat er weer zo'n tekort aan opvangfaciliteiten kan ontstaan dat mensen net als afgelopen zomer buiten moeten overnachten.

Het is mogelijk dat er dit voorjaar en deze zomer weer asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet wil dat het liefst voorkomen, maar komt niet met een ‘stoer, groot pakket’ aan maatregelen, aldus de premier. Volgens de premier is het ‘mogelijk dat het weer gaat gebeuren’ dat asielzoekers buiten moeten slapen . ,,We gaan het zien, ik kan niet garanderen dat het niet gaat gebeuren.’’ Volgens Rutte is de instroom van asielzoekers er één van ‘zo grote aantallen’ dat het onvermijdelijk kan worden.

Afgelopen zomer waren de omstandigheden zo schrijnend dat internationale hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen zich over de slachtoffers ontfermden. Een baby kwam te overlijden.

De vraag is of het kabinet in staat zal zijn adequaat te reageren op de nieuwe situatie. In de coalitie staan twee blokken lijnrecht tegenover elkaar. VVD en CDA willen zich vooral richten op het weren van vluchtelingen. D66 en ChristenUnie willen de logistiek en afspraken binnen de Europese Unie over spreiding van de opvang verbeteren.