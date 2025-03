Rutte vindt dat Zelensky zich maar een beetje moet invechten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 637 keer bekeken • bewaren

Volgens NAVO-chef Mark Rutte is het de Oekraïense president Volodymyr Zelensky die de banden met de Amerikaanse president Donald Trump weer aan moet halen. Dat zei hij in een gesprek met de BBC. "Het is belangrijk dat president Zelensky een manier vindt om zijn relatie met de Amerikaanse president en het hogere Amerikaanse leiderschapsteam te herstellen", aldus Rutte.

De ontmoeting vrijdag tussen Zelensky en Trump in het Witte Huis ontaarde in een schandalige poging van Trump, Vance en andere stafleden om de Oekraïense president voor het oog van de wereld te vernederen. In het Witte Huis kreeg Zelensky, die eerder door Trump ten onrechte al een dictator was genoemd, de schuld van de oorlog. Ook werd hem voor de voeten geworpen dat hij niet dankbaar genoeg was voor de Amerikaanse hulp. Er was zelfs genânte kritiek dat Zelensky geen pak droeg tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis, iets wat schaduwpresident Elon Musk overigens ook nooit doet. Zelensky antwoordde dat hij een pak zal dragen zodra de oorlog voorbij is.

"Ongelukkig", noemt Rutte de intimidatietactieken van het Witte Huis. Hij wees erop dat Trump veel voor Oekraïne heeft betekend en dat hij voor de Russische inval al de antitankraketten leverde waarmee Oekraïne zich kon verdedigen. Volgens de NAVO-chef had Oekraïne zonder die zogenoemde Javelins geen kans gehad. Rutte zei ook dat Trump bereid is "een duurzame vrede" te bewerkstelligen in Oekraïne. Dat is tot nu toe nergens uit gebleken, tenzij met die duurzaamheid wordt bedoeld dat grote stukken Oekraïens grondgebied worden weggeven aan Vladimir Poetin.