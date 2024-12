Rutte roept NAVO-landen op zich voor te bereiden op het uitbreken van oorlog

Mark Rutte, die nu secretaris-generaal van de NAVO is, heeft verklaard dat de inwoners van NAVO-landen zich geestelijk moeten gaan voorbereiden op oorlog: "Ik zal eerlijk zijn: de veiligheidssituatie ziet er niet goed uit. Het is zonder twijfel de ergste in mijn leven. En ik vermoed ook in die van u."

Rutte benadrukte dat we niet in oorlog zijn, "maar er is zeker geen vrede". Er is geen directe militaire dreiging voor de 32 NAVO-landen, maar Rutte is er niet gerust op. "We zijn niet klaar voor wat er over vier of vijf jaar op ons afkomt." "Het gevaar komt met volle snelheid op ons af", zei de NAVO-chef. "Wij moeten niet de andere kant op kijken. We moeten het onder ogen zien: wat er in Oekraïne gebeurt kan hier ook gebeuren. We zullen niet veilig zijn in de toekomst, ongeacht de uitkomst van deze oorlog, tenzij we bereid zijn om gevaar aan te pakken."