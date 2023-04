Rutte overschat zichzelf en denkt dat hij een politieke Escher is

5 apr. 2023 - 11:11

Rutte is inmiddels een politiek veenlijk, alleen door gebrek aan zuurstof nog niet vergaan. Het probleem is dat er geen alternatief is. Onze voormalige Beauty van Loulan, die transparantie beloofde en nieuwe politiek, is geen kandidaat meer en verloor in doodse stilte 60% van haar d’66 stemmen van de voorlaatste verkiezing. Links biedt nauwelijks kandidaten en is daarvoor ook niet in de zinvolle positie. Dus wie? Sweet Caroline, zo zong Neil Diamond ooit, is erg leuk maar zo rechts als de weetikwat en die gaat echt niet de oplossingen bieden. Hoekstra gaat bij iedere tegenslag meer op John Cleese in Fawlty Towers lijken, en staat politiek met één been in de afgrond. Rob Jetten lijkt zich als enig in de goede richting te ontwikkelen, maar zit in een (als gebruikelijk) weer instortende partij als er geregeerd wordt. Wie dan?

